publié le 23/03/2017

Ça roule pour Skoda. Le constructeur automobile tchèque a annoncé mercredi 22 mars avoir dégagé l'année dernière un bénéfice net record de 951 millions d'euros (une hausse de 35% comparé à 2015). Une belle réussite pour une marque au bord de la sortie de route il y a quelques années. Skoda, c'est l'histoire d'un incroyable retour. L'un des plus anciens constructeurs européens, fondé en 1895, et qui éblouit le mode avec ses modèles de luxe. Mais lorsque Volkswagen rachète la marque en 1991, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même.



Elle ne fabrique plus qu'un seul modèle, la Favorit. Pas franchement sexy, et assemblée dans une usine vétuste près de Prague. L'idée est d'aller sur le créneau familial bon marché : ni bling-bling, ni low cost. Skoda, c’est la marque qui en offre plus pour le même prix. Exemple : sa berline, l'Octavia. Une familiale de 4,65 mètres vendue au tarif d'une Golf.

Avec systématiquement une grande habitabilité et de multiples petites options visant à faciliter la vie qu’on ne trouve pas forcément ailleurs, comme le grattoir à glace sur le clapet du réservoir d’essence. Enfin, énorme atout, Skoda bénéficie du savoir-faire allemand, même si en France son image est encore à la traîne.

Skoda, star sur le Tour de France

Chez nous, la marque ne représente qu'un peu plus de 1% du marché. Même si ces ventes ne cessent de progresser. Skoda est plébiscitée par les taxis, les VTC, mais pas seulement. Les particuliers adorent la Fabia, numéro un des ventes. Seulement voilà, tant qu'on a pas testé, on va rarement dans une concession Skoda. D'où les efforts via le plus grand événement sportif de notre pays, le Tour de France.



En 2004, la marque a chipé la place de Fiat sur la Grande boucle. Aujourd'hui le peloton roule en Skoda. Ce qui a donné un sacré coup d'accélérateur à la notoriété. Le Tour, c'est pas moins de 12 millions de spectateurs le long des routes et plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde. Cette année encore, Skoda sera encore présent dans la Grande boucle. Un contrat qui court jusqu'en 2018.