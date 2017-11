Pièces auto : le pari des pièces en ligne

publié le 02/11/2017 à 00:11

Yann Gyssels, PDG de yakarouler.com était l'invité de RTL grand soir. "C'est un site de ventes en ligne de pièces et d'accessoires auto et moto depuis peu de temps." Le secteur se porte bien, puisque l'entreprise a enregistré, l'année passée, un chiffre d'affaire de 30 millions d'euros et cela continue de grimper.



De quoi avoir le sourire, surtout à la vue des dernières annonces du gouvernement concernant la prime à la casse applicable dans le secteur de l'occasion. "C'est d'autant plus profitable que l'achat ou la vente des voitures d'occasion est une des raisons de changer les pièces", sourit Yann Gyssels. Une pièce achetée en ligne permet une économie pouvant aller jusqu'à 70 %

.

Mais le site permet également de mettre en relation les acheteurs avec un réseau de 600 garagistes pour faire installer les pièces acquises. "Au final, cela reste moins cher", assure le PDG de yakarouler.com. Une activité qu'il ne conçoit d'ailleurs pas comme une concurrence faite aux garages. "On est une opportunité pour le garage, car il vit avec des clients. Les clients qui viennent chez nous n'étaient pas enclins à aller au garage. Cela ramène des clients."