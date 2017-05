Paycar facilite l'achat et la vente de voitures entre particuliers

et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/05/2017 à 23:54

"Aujourd'hui, avec internet et les faux, il est rentré dans l'usage que le vendeur vérifie le chèque de banque qui lui est tendu, pour être sûr qu'il n'a pas affaire à un faux", explique Vincent Marty-Lavauzelle. Une démarche fastidieuse qui a poussé le jeune homme à créer l'application Paycar.



"Ce qu'on propose, c'est à la fois de sécuriser le paiement et de faire une transaction entre personnes de confiance", explique-t-il. Il s'agit donc notamment d'effectuer une vérification sur les utilisateurs, de façon à pouvoir garantir que l'achat d'une voiture d'occasion, qui peut parfois représenter une somme très importante, se fasse dans les meilleures conditions de sécurité et de transparence.

L'acheteur et le vendeur doivent donc s'inscrire sur la plateforme. L'acheteur fait ensuite un virement de son compte en banque vers son compte Paycar. Le vendeur, avant de le rencontrer pour évoquer la transaction, peut alors vérifier que la somme en question est bien présente sur le compte de l'acheteur. Le jour où la transaction, en trois clics sur son téléphone, l'acheteur envoie directement les fonds sur le compte du vendeur. Paycar prélève 29 euros de frais sur la transaction, uniquement si elle a lieu. Si la vente ne peut se conclure pour une raison ou pour une autre, l'inscription sur l'application ne coûte rien à l'utilisateur.