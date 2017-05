Automobile : la location avec option d'achat gagne l'occasion

publié le 19/05/2017 à 07:02

Sur le principe, c'est comme pour le neuf. Vous vous engagez sur une période et un kilométrage illimité, moyennant des loyers mensuels, avec souvent entretien inclus. Au terme du contrat, soit vous rendez la voiture, soit vous la rachetez. Sur l'occasion, ce sont majoritairement des véhicules de moins de cinq ans qui vous sont proposés. Sachez que, comme pour un achat classique, vous pouvez quand même négocier le prix. Certes ce ne sont pas des rabais démentiels (de l'ordre de 4 à 6 %), mais c'est toujours ça de gagné.



Mais attention, il y a un plafond kilométrique. Si, au moment de la restitution, vous le dépassez de quelques kilomètres seulement, pas de souci. Mais au-delà, badaboum ! C'est le coup de bambou, et vous devrez payer jusqu'à une vingtaine de centimes au kilomètre. En revanche, les concessionnaires sont moins regardants que pour le neuf sur l'état du véhicule. Et plus indulgents sur les petits bobos. Bien sûr si vous rendez une poubelle, ou avec des chocs importants, vous risquez de payer plein pot.

Financièrement, ce n'est pas vraiment intéressant. Cela vous coûtera, en moyenne, plusieurs milliers d'euros de plus qu'un achat à crédit. D'autant qu'à la fin du contrat, vous n'aurez plus de voiture, donc plus de capital par rapport à un achat à crédit. Même si l'entretien est souvent pris en charge, ce qui est loin d'être négligeable sur une occasion. En revanche, si vous ne pouvez pas obtenir de prêt de la part de votre banque, il est certain que c'est tentant.