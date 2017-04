Le marché de l'occasion en pleine forme

publié le 08/04/2017 à 09:15

Le prix moyen d'une voiture neuve continue régulièrement à augmenter et se situe actuellement à 24.300 euros en moyenne, 4.000 euros de plus qu'il y a dix ans. Un investissement que peu de jeunes ménages peuvent se permettre et qui pousse un grand nombre d'entre eux à se tourner vers le marché de l'occasion. L'âge moyen d'un acheteur de voiture neuve grimpe aussi nettement, à 56 ans.



Faut-il alors plutôt privilégier le neuf ou l'occasion ? La valeur d'un véhicule neuf tombe rapidement. On estime qu'un modèle perd 40% de sa valeur, trois ans seulement après sa commercialisation. En raison de cette décote, si vous roulez moins de 20.000 kilomètres par an, le coût d'utilisation d'une voiture d'occasion sera moindre, même si un véhicule neuf vous permet d'éviter normalement de grosses dépenses pendant les 100.000 premiers kilomètres.

Les voitures neuves bénéficient également d'une garantie, de deux ans en moyenne, qui vous permettent d'être à l'abri en ce qui concerne de grosses dépenses imprévues. On peut également négocier le prix d'un véhicule neuf, un tel achat se faisant très rarement sans remise, que les concessionnaires n'hésitent pas à faire miroiter aux acheteurs potentiels pour les décider à franchir le pas.



L'hebdomadaire Auto Plus publie cette semaine une enquête au sujet du rapport des 18-25 ans à l'automobile. Il s'avère que près d'un tiers des jeunes Français sont propriétaires d'une voiture. Même si ce nombre varie grandement en fonction des régions. Ainsi, en Ile-de-France, 13% des jeunes seulement ont une voiture, contre près de 40% dans les Pays de la Loire.