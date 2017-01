Oxfam dénonce la richesse des huit plus grands milliardaires du monde

REPLAY - L'ONG britannique compte interpeller les pays présents lors du forum économique de Davos afin de réduire les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres.

17/01/2017

Alors que le Forum économique mondial de Davos s'ouvre le 17 janvier, l'organisation caritative britannique Oxfam a dévoilé un chiffre qui en dit long sur le monde d'aujourd'hui : les huit plus gros milliardaires de la planète détiennent à eux seuls autant de richesses que la moitié de la population mondiale. Soit 3,6 milliards de personnes contre huit. Jamais ce décalage n'a été aussi important dans l'Histoire de l'humanité. En 2016, le ratio était tout autre : 62 individus contre la moitié de la population mondiale.



Ces super milliardaires sont plutôt connus du grand public : Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, mais aussi le patron d'Amazon et du Washington Post Jeff Bezos, ou encore le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Pour Oxfam donc, la situation est inadmissible, et l'organisation compte bien se servir du forum économique de Davos, qui se tient en Suisse jusqu'au 20 janvier, pour interpeller les gouvernements des pays présents et les inciter à entrer dans une économie plus centrée sur l'humain.