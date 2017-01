Cook Angels ou comment devenir un pro de la cuisine en quelques minutes

INVITÉE RTL - Charlotte Sieradzki vient présenter le concept rapide et plein de saveurs de Cook Angels, une start-up visant à faire de qui le souhaite un as de la gastronomie même si l'on manque de temps.

Charlotte Sieradzki est la co-fondatrice de la start-up Cook Angels. Comme son nom l'indique, le service se veut la petite aide en plus du quotidien pour devenir un as de la gastronomie. Concrètement, l'entreprise propose de recevoir chez soi des kits de plats prêts à cuisiner. "On est convaincu que le plaisir réside également et surtout dans la partie en amont de la dégustation et que préparer son plat est une telle fierté qu'il serait quand même dommage de passer à côté de cette partie cuisine", explique Charlotte Sieradzki au micro de RTL.



Partant du principe que les start-up sur les plats déjà prêts répondent à un besoin spécifique : le manque de temps, Cook Angels a souhaité se différencier. "Nous sommes convaincus qu'on peut allier la manque de temps, et le fait que l'on est un humain très pressé, avec le fait de cuisiner en ne gardant que la partie plaisir de la cuisine". Au final, le gain de temps est toujours là, mais il permet de renouer avec l'art de cuisiner. "La cuisine ne se transmet plus de génération en génération et donc on arrive à une génération de trentenaires qui parfois ne savent pas se préparer un bon repas équilibré", précise la co-fondatrice.



Le principe est donc le suivant : l'abonné reçoit chaque semaine les ingrédients pour cuisiner deux plats. "Notre particularité : les ingrédients arrivent déjà dosés, donc pas de gâchis, mais ils arrivent également épluchés et coupés". Il n'y a donc plus qu'à suivre la recette !