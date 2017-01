EN IMAGES - En janvier, une étude de l'ONG britannique Oxfam a publié un rapport dénonçant les inégalités économiques au niveau mondial.

par Camille Kaelblen , Johanna Guerra publié le 16/01/2017 à 19:03

L'Oxfam tire le signal d'alarme. Dans un rapport sur les inégalités publié en janvier 2017, l'ONG britannique révèle une proportion saisissante : huit personnes sur Terre possèdent autant de ressources que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit environ 3,5 milliards d'individus.



Les huit des hommes les plus fortunés du monde disposent ainsi à eux seuls de près de 402 milliards d'euros. À la première place de ce classement, Bill Gates, PDG de Microsoft, est à la tête d'une fortune de 70 milliards d'euros. Il est talonné par le propriétaire de Zara, Amancio Ortega (63,2 milliards d'euros), et par Warren Buffet, le PDG de Berkshire Hathaway (57,4 milliards d'euros). L'homme d'affaires mexicain Carlos Slim se place à la 4ème place avec 47,2 milliards d'euros. Puis viennent Jeff Bezos, à la tête d'Amazon (42,6 milliards d'euros), Mark Zuckerberg, co-fondateur de Facebook (42,1 milliards d'euros), Larry Ellison, co-fondateur d'Oracle (41,1 milliards d'euros) et enfin le maire de New York Michael Bloomberg (37,8 milliards d'euros).

Un rapport qui dénonce le cercle vicieux des inégalités économiques

Dévoilé quelques jours avant l'ouverture du forum économique de Davos, ce rapport d'Oxfam dénonce "l'indécence" de ces inégalités économiques. "Une personne sur dix dans le monde vit avec moins de 2 dollars par jour", rappelle ainsi dans le document Manon Aubry, porte-parole d'Oxfam France.



Des inégalités qui risquent de continuer à s'accentuer, si l'on en croit le document : "les grandes entreprises et les individus les plus riches exacerbent les inégalités, en exploitant un système économique défaillant, en éludant l'impôt, en réduisant les salaires et en maximisant les revenus des actionnaires".



Malgré tout, les chiffres avancés par Oxfam doivent être pris avec précaution. Une enquête du Monde a ainsi souligné des problèmes de méthodologie dans les précédentes études menées par l'ONG britannique. Ces dernières se basent sur la notion d'actifs nets, c'est-à-dire les biens d'une personne moins ce qu'elle possède de dettes. Conséquence : une personne endettée mais vivant dans un pays riche - par exemple, un étudiant - sera considérée comme plus pauvre qu'une autre, qui vit avec très peu d'argent sans pour autant avoir contracté de dettes.