REPLAY - ÉDITO - Alors qu'il a donné une série d'interviews à des journaux européens, l'éditorialiste revient sur le regard que Donald Trump porte sur l'Europe.

L'éditorialiste revient sur les différentes interviews qu'a donné Donald Trump à plusieurs quotidiens européens. "Donald Trump n'aime pas l'Europe mais déteste surtout l'institution. L'Union européenne. Maintenant qu'il va entrer à la Maison Blanche, il le tambourine, il le trompette". Pour le journaliste, le milliardaire fait partie des dirigeants "qui aiment l'Europe à condition qu'elle soit fragmentée, qu'elle soit faible." Une alliée mais surtout une subalterne. Alain Duhamel rappelle ensuite que le futur président américain a toujours été favorable au Brexit : "Il est prêt à aider le gouvernement britannique, à négocier un traité de libre-échange rapidement."



Une cohérence idéologique qui a ses limites car "le résultat risque bien d'être à l'opposé de ce qu'il souhaite". Car comme le souligne l'éditorialiste, cette attitude incite les dirigeants européens à être plus solidaires. L'opinion publique a eu, après le Brexit, un regain d'attachement à l'Europe et à l'euro. "En nous agressant, il réveille l’Europe et nous renforce", conclut l'éditorialiste.