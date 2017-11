publié le 22/11/2017 à 14:51

Pour la première fois de son histoire la Française des Jeux lance mercredi 22 novembre son Grand Loto de Noël, rapporte Le Parisien. Contrairement aux lotos classiques, les joueurs disposent non pas d'une semaine, mais d'un mois pour remplir leur grille et espérer remporter le jackpot de 20 millions d'euros, un montant record pour une somme de départ, souligne Le Parisien.



Et bonne nouvelle, la cagnotte sera forcément remportée ! En effet, si personne ne trouve les 5 numéros et le numéro chance, la somme sera redistribuée entre l'ensemble des joueurs. De plus, ce sont 100 codes (contre 10 habituellement) qui seront inscrits sur les grilles du Loto. Cent joueurs remporteront donc 20.000 euros chacun. En revanche, il faudra débourser 5 euros pour cette grille spéciale (2,20 euros normalement).

Le tirage du Grand Loto de Noël aura lieu le 22 décembre sur TF1, à 20h35. Il sera animé par Jean-Pierre Foucault et une animatrice dont la Française des Jeux ne souhaite pas révéler l'identité.