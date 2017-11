publié le 16/11/2017 à 18:44

"Rien n'est joué". C'est un Marcel Campion offensif qui a réagi ce jeudi 16 novembre à la décision du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté le recours intenté par "le roi des forains" contre la volonté du Conseil de Paris de supprimer le marché de Noël des Champs-Élysées. Un événement que Marcel Campion organise depuis sa création en 2008. "La justice nous donnera raison", assène-t-il après ce premier revers.



"On fera le marché de Noël pour Pâques s'il le faut", poursuit-il, mentionnant "un contrat légal" qui lui allègue "74 jours pour monter et démonter" les stands. "On va s'installer", promet le "roi des forains", qui se montre virulent à l'encontre de la maire de Paris : "J'espère que Anne Hidalgo va passer un mauvais Noël avec ce qu'elle a fait aux artisans et commerçants", lance Marcel Campion.

Le leader des forains est également revenu sur sa grande roue, traditionnellement installée place de la Concorde à Paris, et que la mairie de Paris veut également supprimer. Une proposition en ce sens sera d'ailleurs déposée lundi 20 novembre. "Demain, la grande roue va ouvrir, il y aura une belle inauguration", assure envers et contre tous Marcel Campion. "Toute ma vie, ça a été des combats", ajoute celui qui est bien décidé à ne rien lâcher.