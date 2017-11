Fin du marché de Noël à Paris : la Justice rejette un recours des forains

publié le 16/11/2017 à 12:48

Hors délais. Le tribunal administratif de paris a jugé irrecevable le recours déposé par les forains, qui protestait contre la décision du conseil de Paris qui avait décidé - à l'unanimité - de ne pas renouveler la convention d'occupation des Champs-Élysées.





La semaine précédent ce jugement, plusieurs forains participaient à des opérations escargot aux abords de la capitale, perturbant fortement le trafic sur plusieurs axes autoroutiers et périphériques.

Cette décision ne concerne que le marché de Noël et non la grande roue, installée place de la Concorde un peu plus bas sur "la plus belle avenue du monde".

