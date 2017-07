publié le 06/07/2017 à 23:13

Nicolas Hulot a présenté ce jeudi son plan climat, et une mesure dévoilée attire particulièrement l'attention, c'est cet objectif 2040, fixé par le ministre de la Transition écologique qui dévoile que dans 23 ans, plus aucune voiture diesel ou essence ne sera vendue en France, place au 100% électrique. Pierre Chasseray, délégué Général de l'association 40 millions d'automobilistes explique "que quand il s'agit d'énergie futur à un automobiliste, vous parlez d'une énergie qu'il ne connaît pas".



"Monsieur Hulot arrive avec une belle idée, mais entre nous, il ne prend pas beaucoup de risque, puisqu'en 2040, il ne sera plus ministre et il annonce cet objectif de zéro véhicule essence ou diesel vendus, c'est vraiment, mais vraiment de la poudre de perlimpinpin". Pour Pierre Chasseray, "il ne faut empêcher personne de faire son choix de motorisation, en revanche, fixer un objectif à 2040 ne me paraît pas tout à fait sérieux".