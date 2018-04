Mouvement pour une Economie Bienveillante : le partage en exemple

publié le 17/04/2018 à 00:01

Interrogé sur la nature du Mouvement pour une Economie Bienveillante, qu'il a créé récemment avec l'ancienne présidente de General Electric France Clara Gaymard, Gonzague de Blinières explique qu'il s'agit "d'une intention. C'est un peu comme l'écologie il y a une quarantaine d'années. C'est essayer de comprendre que finalement, cette économie capitaliste classique, qui fait du profit et qui a ses avantages et ses inconvénients collatéraux, a du mal à cohabiter avec le monde associatif, les fondations ou les ONG".



"Les ONG font en permanence la quête auprès des entreprises et des gens riches, donc il faut créer des ponts et une notion de partage entre ces deux mondes", déclare-t-il. Il explique que son mouvement a aujourd'hui "près de 1.600 signatures de grandes entreprises, de grands groupes, de boîtes du CAC 40, de petits entrepreneurs, mais aussi de salariés qui partagent cette intention".

Son mouvement se décline selon trois principes forts selon Gonzague de Blinières : partager une partie de ses ressources, le faire pour une oeuvre philanthropique de son entreprise et dans son propre écosystème, impliquer ses salariés. Il estime que les jeunes ont un rôle majeur à jouer dans ce changement de mentalité : "La jeune génération aime le partage et a besoin de partage". "Mais pour partager, il faut faire des profits", conclut-il.