McDonald's veut mettre fin à la maltraitance des poulets

publié le 28/10/2017 à 17:39

Élever les poulets à la lumière naturelle, leur donner plus de place, ne plus les étourdir électriquement… C'est une série de conseils de ce genre qu'a donnée la chaîne de restauration américaine McDonald's à ses fournisseurs de poulets aux États-Unis et au Canada.



Huit fournisseurs sont concernés, tels que Cargill ou Tyson Foods, et doivent se conformer aux nouvelles mesures avant 2024. Une mise en conformité qui pourrait entraîner une hausse des coûts, même si la firme américaine a nié vouloir augmenter les tarifs de ses McNuggets, constitués de poulet. Les poulets étourdis électriquement présenteraient des risques de reprise de conscience de l'animal lors de la saignée, à l'inverse d'un étourdissement gazeux.

En plus de ces recommandations, McDonald's a annoncé la mise en place d'un conseil spécifique chargé de vérifier l'application des nouvelles règles, mais aussi les pratiques de manipulation des volailles. Les ailes devraient être inspectées pour s'assurer qu'elles ne présentent pas de fractures, témoignant d'éventuelles brutalités.

Stratégie d'image

Cette décision s'inscrit dans une politique globale entreprise menée par la chaîne de restauration rapide, ayant pour but de redorer son image, associée à la "malbouffe". Depuis 2016, le groupe ne sert plus de poulets élevés aux antibiotiques aux États-Unis. En août, McDonald's a annoncé vouloir étendre cette mesure à tous ses restaurants dans le monde.