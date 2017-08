publié le 01/08/2017 à 19:36

Photos de hamburgers à la sauce dégoulinante et frites en gros plan ne font pas bon ménage avec une ville candidate à l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est le message qu'a voulu faire passer le jeune maire de la commune d'Autun, en Saône-et-Loire. Vincent Chauvet, âgé de 29 ans, est parti en croisade contre la dernière campagne de publicité de McDonald's.



"Cet affichage en gros plan de hamburger et de frites est perçu comme invasif et agressif, comme dénotant avec l'image de la ville. Quand elles mettent en valeur des produits qui dénote très fortement avec le reste de l'image du territoire, ces campagnes ne sont pas acceptables", s'insurge l'édile auprès de RMC. Vincent Chauvet a ainsi demandé au président de la chaîne de restauration en France, Nawfal Trabelsi, de "retirer cette campagne-là", en promettant d'accepter une nouvelle campagne plus respectueuse "de l'environnement, des habitants, et de l'identité de la ville", classée d'Art et d'Histoire.

Si sa demande n'était pas prise en compte, le maire de cette commune d'environ 14.000 habitants se laisse "une semaine pour prendre un arrêté demandant le retrait de ces publicités". Si une telle décision était prise, cela donnerait le droit aux agents municipaux "de retirer les affiches ou de masquer la campagne, le temps qu'elle soit remplacée par un autre affichage plus respectueux", conclut Vincent Chauvet.