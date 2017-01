McDonald's va (enfin) commercialiser sa sauce Big Mac

Cette commercialisation n'intervient pour le moment qu'aux États-Unis. 10.000 bouteilles ont été offertes à des restaurants américains pour lancer l'opération.

C'est une nouvelle qui va régaler les amateurs du Big Mac. Après avoir évoqué la livraison à domicile, McDonald's a annoncé la commercialisation de la très convoitée sauce de Big Mac, son mythique burger fabriqué depuis 1967 et dont la recette est toujours restée un mystère bien gardé. C'est la première fois que l'enseigne commercialise un de ses condiments auprès du grand public.



Inutile en revanche de foncer au supermarché du coin pour vous procurer la sainte sauce car, pour l'heure, seulement 10.000 bouteilles sont disponibles en avant première dans certains restaurants et uniquement aux États-Unis. "Il y a un Big Mac pour ça", doivent énoncer les clients dans les quelques heureux restaurants qui ont la chance d'avoir reçu la sauce s'ils veulent la tester. Le géant américain a également annoncé que la 10.001 bouteille sera vendue aux enchères et la somme sera reversée à la fondation Ronald McDonald.



"La sauce Big Mac est unique à McDonald's et c'est une combinaison d'ingrédients basiques. La sauce Big Mac reste intemporelle et les clients du monde entier continuent d'apprécier sa signature unique", a expliqué Becca Hary, porte-parole du géant américain, à FoxNews. Commercialiser cette sauce mythique s'apparente à un beau coup de pub au moment où la chaîne américaine s'apprête à lancer deux nouvelles versions aux États-Unis. Le sandwich vedette de Mcdo va en effet être décliné en deux nouvelles versions aux États-Unis : le "Grand Mac" - qui a déjà fait son apparition en France à quelques reprises pour des durées déterminées - et le "Mac junior" seront bientôt disponibles dans les restaurants de la chaîne américaine. Qu'en est-il en France ? Il n'y a malheureusement pas de date officielle d'annoncée pour le moment.