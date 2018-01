Marché automobile : pour la première fois depuis 2000, la part du diesel sous les 50%

publié le 01/01/2018 à 15:20

C'est un chiffre symbolique. Pour la première fois depuis l'an 2000, la part du diesel dans les immatriculations de voitures particulières neuves est passée sous la barre des 50%, s'établissant à 47,3% pour l'année 2017, a annoncé ce lundi 1er janvier le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).



Une évolution d'autant plus remarquable que l'an dernier, la part de véhicules diesel nouvellement immatriculés se situait à un peu plus de 52% selon les données du CCFA. En 2012, lorsque le diesel était à son apogée, il représentait encore les trois quarts du marché automobile français.

Le Comité des constructeurs français d'automobiles a également fait le bilan général du marché de l'automobile français et la tendance est plutôt positive. Celui-ci signe une progression de 4,7% en 2017. Dans le détail, un peu plus de 2,11 millions de voitures particulières ont été immatriculées, un chiffre encourageant, supérieur aux prévisions des constructeurs qui estimaient entre 3 et 4% de progression.



Les groupes français en progression

Sur l'année entière, les groupe français ont vu leurs ventes progresser d'environ 7%, contre un peu plus de 2% pour les marques étrangères. Par exemple, le groupe PSA, qui rassemble Peugeot, Citroën et DS a vu ses immatriculations augmenter de 10%, et confirme sa position de leader du marché français avec une part de marché de près de 30%. Chez Renault, la progression est là mais reste inférieure, avec un petit peu plus de 3%.



Du côté des constructeurs étrangers, le groupe Volkswagen qui comprend 12 marques dont Seat et Audi a gagné 1,4% en 2017, quand Toyota et Nissan ont respectivement grimpé de 13,6 et 1,5%. Enfin, les marques allemandes haut de gamme ont elle aussi progressé. Le groupe BMW qui compte aussi dans ses rangs la filiale Mini a vu une hausse de ses véhicules immatriculés à hauteur de 2,4%, tandis que Daimler qui réunit Mercedes et Smart, a augmenté de 7,2%.