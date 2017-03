Les ventes de vins de Bordeaux sont en baisse

publié le 15/03/2017 à 01:10

Les ventes de vins de Bordeaux ont baissé de 3% l'année dernière, en 2016, en volume et en valeur. C'est toujours à cause des faibles récoltes de ces dernières années. C'est aussi parce que les professionnels des vins de Bordeaux ont décidé de monter en gamme. Il y a dix ans, près d'une bouteille de Bordeaux sur deux était achetée moins de 3 euros. Aujourd'hui, cette proportion est de 17% seulement. Les bouteilles à moins de 3 euros sont délaissées au profit des bouteilles entre 5 et 15 euros, parce que ce sont ces tarifs qui permettent aux vignerons d'investir.



Les vins pas chers, et bien ils sont désormais écoulés par les Espagnols et les Italiens. On vend moins en Europe, mais le vin de Bordeaux cartonne en Chine, première destination des exportations et aussi aux Etats-Unis.