Les petits-enfants de René Lacoste veulent relancer Fusalp

publié le 11/03/2017 à 10:55

Fusalp, la contraction des mots Fuseau et Alpes, parce que c'est cette marque originaire d'Annecy qui a inventé le pantalon stretch. C'est elle aussi qui a créé la première combinaison de ski, pour les JO de 1966 au Chili. Cette année-là, la France a raflé toutes les médailles. "Et on l'a retrouvé cette combi", s'exclame le dirigeant d'aujourd'hui, Alexandre Fauvet, elle dormait aux Ménuires, au départ d'un télésiège. Avant cette date, les skieurs étaient en fuseau et en pull. Depuis, Fusalp a équipé Jean-Claude Killy, les soeurs Goitschel, avant de connaître un long déclin d'une trentaine d'années.



Mais le logo bleu blanc rouge, avec le coq français est reparti tout schuss. Les deux petits enfants de René Lacoste, Sophie et Philippe Lacoste ont cédé l’entreprise familiale, il y a quelques années. Depuis décembre 2013, ils tentent de repositionner Fusalp vers le haut de gamme, avec des blousons à 600 euros en moyenne, que l'on peut porter à la ville comme sur les pistes.

L’entreprise compte toujours 50 salariés à Annecy. La prochaine collection a été dévoilée mercredi dernier dans un palace parisien. Avec un mouvement de fond explique Alexandre Fauvet, lui-aussi un ancien cadre de Lacoste : le tissu technique comme cette laine membranée. "Vous pouvez traverser l'Atlantique avec, vous serez au sec" assure le dirigeant. La matière, c'est 70% du coût d'un vêtement Fusalp. La confection se fait toujours en Chine pour les produits techniques : "ils ont les machines et le savoir-faire explique Alexandre Sauvet, mais on rapatrie un tiers des produits en Europe : Portugal, Italie et un peu sur la France pour la maille".