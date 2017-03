Amazon devient le premier distributeur non-alimentaire en France

publié le 06/03/2017 à 23:44

Le mastodonte américain Amazon conforte un peu plus son implantation dans l'Hexagone. Exceptions faites des ventes de produits alimentaires, l'entreprise américaine vend plus de produits en France que Carrefour ou même Leclerc. Selon la banque américaine Morgan Stanley, Amazon aurait réalisé 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier sur notre territoire. Le chiffre d’affaires de l’entreprise de Jeff Bezos s’élève même à 8 milliards d’euros si l'on compte les ventes réalisées par les marchands tiers qui viennent se greffer sur le site, moyennant une commission.



Amazon devance Monoprix, à la 12e place, ou encore Leroy Merlin, le roi du bricolage qui arrive en 8e position, avec 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ce n'est sans doute pas fini, si l'on jette un œil sur nos voisins : en Allemagne et au Royaume-Uni, les ventes d'Amazon ont bondi de 20% l'an dernier représentant dans ces deux pays, désormais un tiers de la croissance totale de la distribution.

