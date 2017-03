Covoiturage et autopartage : des pratiques vraiment écologiques ?

publié le 10/03/2017 à 00:30

Covoiturage, logement partagé, location d'objets, ces nouvelles pratiques ne sont pas forcément très écolos. C'est en tout cas ce qui ressort d'une enquête de l'Ademe, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Sans les nouvelles applications de covoiturage, pour les longs trajets.



12 % des utilisateurs n’auraient pas voyagé, et 63 % auraient pris le train, le train étant moins mauvais pour la planète. Quant aux locations d'appartements entre particuliers, moins chères que les hôtels, elles peuvent «encourager des destinations plus éloignées et des trajets en avion», ce qui est là encore moins bon pour la planète.

En revanche, un bon point pour le covoiturage domicile-travail, cela fait moins de voitures. Et bon point aussi : la location d'objets entre particuliers, on fabrique moins et on jette moins. Mais seulement entre voisins, car s'il faut parcourir des kilomètres pour aller récupérer l'objet, l'impact environnemental n'est pas très intéressant.