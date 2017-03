Airbus dévoile la première voiture volante

publié le 11/03/2017 à 09:21

Le salon de l’Automobile de Genève a ouvert ses portes ce jeudi. Plus 700.000 visiteurs attendus jusqu'au 19 mars. Parmi les extravagances de ce salon, Airbus a dévoilé le premier modèle de voiture volante au monde. Baptisé le Pop Up, ce véhicule semble sortir tout droit d'un épisode de Star Treck. Composé d'une capsule de 2 mètres 60 de long, il est capable de transporter deux personnes en se fixant sur un châssis à quatre roues. Fonctionnant comme une auto électrique autonome, sans volant ni pédale, qui suit un trajet planifié à l'avance, via son smartphone.



En fonction du trafic, en cas d'embouteillage par exemple, l'engin peut s'élever dans les airs, grâce à des hélices sur le toit. Pas besoin de brevet de pilote ou de permis de conduire, tout est géré automatiquement. Une fois la course effectuée, la cabine retourne elle-même prendre place dans sa station de recharge. Pour Airbus tout est prêt, mais il reste des obstacles juridiques majeurs. Qui sera responsable en cas d'accident par exemple ?

Ferrari dévoile la voiture la plus rapide son histoire

Avec la 812 Superfast, Ferrari a dévoilé son modèle de série la plus rapide de son histoire. Pour ses 70 ans, la marque frappe un grand coup, avec un moteur V12 atmosphérique de 800 chevaux ! Cet impressionnant cheval de course est ainsi capable de cavaler du 0 à 100 kilomètres heures en seulement 2,9 secondes, avec une vitesse de pointe décoiffante de 340 kilomètres heures, soit quasiment la vitesse d'un Concorde au décollage.

Pour atteindre de telles performances, les ingénieurs ont fait des prouesses, avec notamment un temps de passage entre les vitesses raccourcis, ou encore des roues arrières directrices.À l’intérieur, le passager peut même suivre les performances, grâce à un écran côté passager. Si le prix officiel de ce nouveau bijou n’est pas encore connu, on parle de 300.000 euros. Cette 812 Superfast devrait également être la dernière Ferrari à moteur atmosphérique sans hybridation.