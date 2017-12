Allo-Media analyse les conversations entre clients et marque

publié le 19/12/2017 à 00:27

Allo-Media, est une start-up qui travaille avec l'intelligence artificielle et "qui permet d'analyser en temps réel les conversations téléphoniques entre les clients et une marque, non pas pour aller fliquer un client, mais pour aider le consommateur à se faire entendre de la marque", explique Romain Sambarino, président-fondateur d'Allo-Media.



Il explique que dans une conversation, toutes les informations et réflexions données par le consommateur ne sont pas forcément retenues par la marque. "Tout ce que l'on dit n'est pas enregistré, ce n'est pas digitalisé. Nous on arrive à le faire avec le Cookie Vocal, qui est notre technologie pour aider à la fois le consommateur et la marque", note Romain Sambarino.

Grace au Cookie Vocal, la demande du client va être enregistrée et analysée dans sa globalité pour aider la marque à mieux la comprendre et déceler ce qui a pu manquer pour réaliser une vente par exemple.

Si la France est considérée comme en retard sur l'intelligence artificielle, Allo-Media prouve le contraire. Preuve en est, la liste de ses clients parmi lesquels Engie, PSA, OUI.sncf, Groupama ou encore Allianz.