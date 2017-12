Interflora : "La légitimité de la marque connue par 97% des Français", assure le PDG

publié le 20/12/2017 à 00:33

Interflora, c'est une histoire née à Berlin en 1908. Aujourd'hui, la marque est présente dans 145 pays et compte 45.000 fleuristes à travers le monde. Chaque année, 30 millions de bouquets sont envoyés, dont 1,7 million en France, soit 7.000 par jour et "250.000 le jour de la Fête des Mères", souligne Éric Ledroux le PDG d'Interflora.



"Les grands événements, ce sont la Fête des Mères, la Saint-Valentin et au quotidien les anniversaires, les remerciements et les cadeaux d'affaires", précise-t-il.

Comme beaucoup de métiers, Interflora est concurrencée sur internet par des pure-players, ceux qui n'ont pas de boutiques physiques. "On s'est adapté très vite en ayant toujours les bonnes technologies depuis le minitel, le premier site internet en 1998 et aujourd'hui une application mobile. Énormément de compétences en e-commerce qui représente 70% de notre activité maintenant".

La concurrence tente de grappiller des parts de marché, mais Interflora reste leader et résiste grâce à "la légitimité de la marque connue par 97% des Français", ce qui assure une garantie de qualité de service", souligne Éric Ledroux.