Les couteaux Laguiole gagnent le combat contre la contrefaçon

publié le 06/04/2017 à 07:28

La Cour de justice de l'Union européenne met un terme à dix-neuf ans d'arguties judiciaires et de stupéfaction de la part des Laguiolais. Depuis le XIXe siècle, ce petit village de l'Aveyron, qui est célébré dans le monde pour sa maîtrise de la coutellerie, vivait tranquillement, avec des hauts et des bas, de la réputation de ses forges et de celle de ses couteliers. Jusqu'en 1993. À cette date, un commerçant du Val-de-Marne dépose en son nom la marque Laguiole. Il se l'approprie non seulement pour les couteaux et les couverts, mais aussi pour des jouets, des briquets, des vêtements, des meubles. Bref tout ce que la Chine peut fabriquer plus ou moins bien, mais pas cher.



Au total, 38 types de produits sont couverts par ce dépôt de marque en France et en Europe. À Laguiole, les héritiers de la tradition, eux, ne pouvaient plus fabriquer leurs propres couteaux sous peine d’être accusés de contrefaçon. C’est un virage significatif, bien dans l’air du temps.

La décision européenne peut faire tache d’huile, parce que la mécanique est simplisme. Beaucoup d’entrepreneurs disposent de cette cuirasse juridique qui leur permet d’accorder contre des redevances le droit d’utiliser des marques célébrissimes. Le plus souvent pour des produits qui n’ont jamais vu la France avant le poste de douane de Marseille ou du Havre.



Alors même si le labyrinthe juridique n'a pas livré tous ses pièges, c'est d’ores et déjà un solide encouragement pour toutes les appellations dont l’économie est historiquement liée à un savoir-faire géographique. Ce peut être le cas pour la porcelaine de Limoges, le savon de Marseille et des dizaines de fabrications adossées à des terroirs.