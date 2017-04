Présidentielle 2017 : pourquoi l'industrie est absente de la campagne

publié le 04/04/2017 à 07:35

La débandade industrielle menace. Un produit manufacturé exporté dans le monde sur trente est fabriqué en France ; un sur douze est "Deutsche Qualität" ; et un sur dix est estampillé "Made in China". Dans ce contexte, constater que l’usine du futur qui se déploie en Allemagne et ailleurs, reste à des années lumières des débats de nos candidats, n’est pas rassurant. Pour la première fois, une campagne présidentielle néglige le chapitre industrie. Les prétendants s’en servent pour pousser leur idéologie - la fermeture des frontières ici, l’étatisation des usines là -, mais aucun programme cohérent de dynamisation de la compétitivité de nos 260.000 entreprises et de leurs 3,2 millions de salariés qui, toutes activités confondues(du médicament à l’automobile en passant par l’agroalimentaire bio), ne pèsent plus de 12% de notre production de richesse.



Ce manifeste est celui de la mobilisation face à un constat qui est sombre : 2 millions d’emplois industriels perdus en trente ans. Même si une part d’entre eux a été transférée vers des sociétés de service. Aujourd'hui, l’informatique d’une usine, par exemple, est installée et entretenue par des sociétés prestataires. Leurs emplois sont directement connectés aux processus industriels, mais ils sont ignorés par les statistiques.

Mais ce bémol ne peut pas masquer l’essentiel : notre tissu industriel, à de rares exceptions près, n’est plus dans la course internationale. Notre voisin allemand, dont les performances étaient identiques aux nôtres en 2000, dégage un excédent commercial annuel de 200 milliards d'euros (les deux-tiers de notre Budget national), quand nous subissons un déficit supérieur de 50 milliards. C'est d’autant plus regrettable que le commerce des produits manufacturés représente 70 % du commerce mondial.