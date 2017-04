BNP rachète la success story Compte-Nickel

publié le 05/04/2017 à 07:22

Le Compte-Nickel est l'une des innovations bancaire les plus intéressantes de ces vingt dernières années. Pas par sa puissance financière - l'entreprise commence à peine à gagner de l'argent -, mais par son concept. C’est l'anti-banque par excellence. Quelque 540.000 personnes aux moyens très modestes ont pu ouvrir, sans condition de revenu, de dépôt ou de patrimoine, un compte traditionnel dans un bureau de tabac, tout cela en 5 minutes pour 20 euros.



Par ailleurs, ce rachat démontre l'impact de la numérisation sur l'économie et, par contraste, le retard des grands établissements traditionnels. Le Compte-Nickel a connu un succès rapide. Il ouvre en moyenne 25.000 compte par mois, grâce à la qualité de ses logiciels et de son système informatique qui traitent en temps réels les transactions de ses clients. Enfin, c’est la démonstration que l’on peut faire de la banque efficace à moindre coût.

Les Goliath de la banque ont les genoux qui tremblent

Quel est l'intérêt de BNP Paribas ? Le plus évident, c'est de s'offrir pour 200 millions d'euros 540.000 clients. Mais c'est surtout le volet masqué de cette prise qui est le plus intéressant : BNP a besoin du petit Compte-Nickel. Sa banque de détail, celle du coin de la rue, affiche des résultats en baisse de 36%. BNP comblera dans la foulée une partie du bide de Hello Bank, sa création qui ne compte que 280.000 clients.

Plus sérieux encore, BNP comme tous les Goliath de la banque, ont les genoux qui tremblent face à ces nouveaux compétiteurs, Fintech, qui savent associer le savoir-faire financier et l’innovation technologique. Ils ont raison d’être fébriles : les Fintech, mais aussi Orange Bank qui pointe le nez et le compte "C-Zam" de Carrefour qui s’installe sans oublier Google et Apple qui sont dans les starting-block. Dernière raison : la banque anticipe la possibilité que nous avons de changer facilement de banque depuis la loi Macron.