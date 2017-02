publié le 14/02/2017 à 17:19

Gérard Lopez rêvait de Marcelo Bielsa. Il travaillera finalement à court terme avec l'ancien adjoint du fantasque entraîneur argentin à l'Olympique de Marseille, Franck Passi. L'annonce, surprise, est tombée mardi 14 février à la mi-journée. "Oui, Franck Passi va remplacer Patrick Collot, une décision qui s'inscrit dans un cadre plus large", a indiqué le propriétaire de Lille depuis le début de l'année. Ce qui induirait une arrivée de Marcelo Bielsa à terme ?

Conforté dans ses fonctions pas plus tard que le 26 janvier dernier, juste avant deux victoires à Lyon et Lille, Patrick Collot n'aura donc pas résisté à la série de trois revers d'affilée en championnat que vient de subir le Losc. Si celui au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain n'a rien d'humiliant (2-1), les Dogues ayant même failli arracher un nul miraculeux, les deux à domicile contre Lorient (0-1) et Angers (1-2) n'ont visiblement pas été du goût de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois de 45 ans.



Nommé entraîneur principal le 22 novembre dernier à la suite du licenciement de Frédéric Antonetti, Patrick Collot est donc évincé après moins de trois mois. Il laisse Lille à la 17e place de Ligue 1, avec un point d'avance sur le 18e, qui sera barragiste pour la descente en fin de saison. Lui aussi écarté en cours de saison à Marseille, le 20 octobre au profit de Rudi Garcia, Franck Passi retrouve un banc plus vite qu'espéré. Il lui reste 13 matches pour assurer le maintien.