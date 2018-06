Famine, obésité... Comment vos ancêtres ont impacté votre propre santé

publié le 24/06/2018 à 07:55

Avoir des aïeuls ayant souffert de famine peut avoir des conséquences sur votre propre organisme. Des chercheurs ont étudié des périodes de famines de masse, notamment en 1920, où pendant trois ans, dans des régions rurales de Russie, il y a eu de 30 à 50% de décès de la population.



Les rescapés ont eu des enfants. Et on s'est aperçu que ces derniers avaient un peu leur "avenir santé" plombé. On a mesuré leurs fameux télomères, ces manchons que nous avons au bout de nos chromosomes, plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé, plus ils sont courts et plus l'on meurt rapidement.

La longévité était touchée tant pour les hommes que pour les femmes et qu'il y avait cette transmission de ce traumatisme aux générations suivantes. La famine modifie les gènes, qui s'adaptent. Il y a plusieurs hypothèses : si vos ancêtres ont eu très très faim, cela peut, paradoxalement, donner lieu à des obésités.

Car il fallait garder le moindre aliment. Aux États-Unis, pendant l'esclavagisme, comme les propriétaires ne donnaient pas à boire à ces esclaves dans les cales des bateaux, ceux qui survivaient étaient ceux qui retenaient mieux le sel. C'est pour ça qu'aux États-Unis, dans la population noire, il y a plus d'hypertendus.