Le sans plomb 95 bio, ou E10, carburant essence le plus consommé

publié le 30/01/2018 à 23:02

Le SP95-E10 a été le carburant essence le plus consommé en 2017 en France. Il devance désormais le SP95 classique. Même si le diesel reste, le roi du pétrole avec près de 80% des achats à la pompe. L'essence est en train de gagner du terrain. Forcément les ventes grimpent au profit du diesel, de plus en plus boudé, notamment dans le neuf, puisqu'il s'est vendu plus de véhicules essence que diesel l'an dernier dans l'hexagone. Et à ce petit jeu c'est donc le SP95-E10 qui tire son épingle du jeu. Et voit sa part progresser avec près de 39% de la consommation, en hausse de plus de trois points en un an.



Ce SP95-E10 est plus vert, car il contient davantage de bioéthanol, c'est à dire un alcool végétal, issu du blé et de la betterave. Il en contient 10% .C'est 2,5% de plus que pour l'essence classique.

Cela semble peu, sauf que l'impact écologique est conséquent, puisque cela permet de réduire les émission de CO2, d'environ un million de tonnes par an, soit l'équivalent des émissions de 500.000 voitures. Il est désormais disponible dans plus de 5.800 stations-service, un peu plus de la moitié, essentiellement dans la grande distribution. Il y a encore plus écolo : l'E85, juqu'à 85% de bioéthanol, sauf qu'à peine quelques milliers de voitures sont équipées pour recevoir ce mélange.

Alors que l'E10, lui, est accepté par beaucoup de voitures, 97% des modèles en circulation, mais une petite révolution se profile puisque le gouvernement a donné son feu vert pour l'homologation de boîtiers qui permettent aux véhicules essences classiques de rouler avec ce carburant, pour un prix imbattable : 70 centimes le litre. Près de 10 millions de véhicules du parc actuel en circulation en France pourraient techniquement être équipés de ces boîtiers.

La cerise sur le capot

À Renault qui réalise un coup double ce soir. D'abord l'Alpine A110 remporte le titre très convoité de "Plus Belle Voiture de l'Année 2017", 44 % de votes des internautes devant deux SUV, la BMW X2 35% des voix et la DS7 Crossback 17%.



Et puis Carlos Ghosn reçoit la palme d'or du festival Automobile international, pour sa "vision stratégique et sa contribution décisive au développement et au rayonnement international de l’automobile". Deux distinctions remise tout à l'heure dans le cadre prestigieux des Invalides à Paris.