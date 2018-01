publié le 24/01/2018 à 23:14

Quels numéros de départements les automobilistes aiment-ils voir affichés sur leur plaque ? Une étude réalisée par le site eplaque.fr vient de révéler les résultats pour 2017. Depuis 2009 et la mise en place du nouveau système d'immatriculation, le choix du département affiché sur la plaque est libre et n'est plus lié à l'adresse affichée sur la carte-grise. Certains restent fidèles à leur département de naissance, d'autres moins.



Sans surprise au vu du nombre d'habitants, le département qui occupe la première place du podium est le 75 (Paris). En revanche, la Corse fait son entrée dans le top 3 avec 3% des demandes de plaques alors qu'elle concentre 0,3% de la population française. Le site eplaque.fr donne deux explications : l'attachement des natifs de l'île à leur département, mais aussi parce qu'"apposer la tête de Maure sur la plaque de sa voiture serait un gage de sérénité dans l'inconscient collectif". Autrement dit, ceux qui choisissent 2A pensent ainsi qu'ils seront moins embêtés sur les routes. La Haute-Savoie concentre également 2,7 % des demandes pour 1,3 % de la population.

En revanche, certains départements font un bide. C'est le cas de ceux de la région Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais), et ceux de la banlieue parisienne, notamment la Seine-Saint-Denis. Par exemple, cette dernière représente 2,3 % de la population, mais seulement 1 % des demandes. Se trouvent logiquement en queue de peloton La Lozère (48), Le Territoire de Belfort (90), ou encore la Creuse (23).

La cerise sur le capot

