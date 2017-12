Carlos Ghosn et Bruno Lemaire ont inauguré la ligne de montage de la nouvelle Alpine A110

Carlos Ghosn et Bruno Lemaire ont inauguré la ligne de montage de la nouvelle Alpine A110

Après sa disparition en 1995, la mythique Alpine renaît. C’est sur le site historique de production de la marque que Carlos Ghosn et Bruno Lemaire ont ensemble coupé le ruban, ce jeudi 14 décembre, de la ligne de montage de la nouvelle Alpine A110 produite depuis quelques semaines dans ces bâtiments flambants neufs.





Accompagnés dans leur visite par Pierre-Emmanuel Andrieux le directeur des lieux, les deux hommes ont affiché un large sourire devant le nouveau bolide qui depuis quelques jours reçoit les éloges de la presse internationale.

"Ici vous ne fabriquez pas une voiture, vous fabriquez une légende", a déclaré le ministre de l'Économie devant les salariés. "Ici vous montrez que l'industrie française a de l'avenir, chacun d'entre vous peut être fier", a-t-il ajouté

"Faire renaître Alpine à Dieppe, un site industriel créé avec et pour la Berlinette bleue il y a près de 50 ans, était un défi. Nous l’avons relevé. Avec cette renaissance, l’excellence et l’élégance à la française sont plus qu’un symbole, c’est une réalité industrielle", a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault.

La "Berlinette du XXIe siècle"

La production de la nouvelle Alpine A110 qui a débuté au début de l’autonome va permettre de premières livraisons dès la fin de l’année de ce coupé sport équipé d’un moteur 4 cylindres turbo essence de 1,8 litre de 252 chevaux proposé au prix de 58.500 euros.

Tous les modèles "Première édition" construits à 1.955 exemplaires (année de naissance de la marque) ont été vendus en cinq jours.



L’Alpine A110 est la digne héritière de la mythique "Berlinette" des années 60 et 70 qui avait été produite dans cette usine de Dieppe fondée par Jean Rédélé le créateur de la marque. C’est le 16 février 2016 que Carlos Ghosn avait officialisé le retour de la "Berlinette du XXIe siècle" qui doit être produite à raison d’une quinzaine de véhicule par jour.

151 emplois créés sur le site de Dieppe

Pour ce, 151 emplois ont été créés portant à 392 le nombre de personnes à travailler sur le site dieppois qui en plus de bâtiments de production va également accueillir un showroom pour les futurs clients. Pour distribuer le bolide, Alpine comptera également 19 centres d'ici la fin de l'année 2017.



Avant de quitter l'usine de Dieppe, Bruno Lemaire et Carlos Ghosn ont essayé le bolide sur le circuit d'essai du site en compagnie de deux des pilotes officiels de la marque Nelson Panciatici et Nicolas Lapierre. "Elle est fabuleuse" indiqué le ministre en sortant de l'Alpine.