Les rongeurs attaquent sous les capots des voitures

publié le 05/06/2017 à 06:48

Câbles électriques, fils bougie, durite... Les fouines, les mulots, rats et autres rongeurs les adorent. Sans vous en rendre compte, un matin vous reprenez votre auto dans le garage, et plus rien ne fonctionne. Les bébêtes sont passées par là. Alors pourquoi un tel appétit, une telle voracité ? En fait, parmi les composants servant à fabriquer les fils de bougie, les durites et de turbo, certains dégagent une odeur qui s'apparente à un produit comestible. Par soucis d'écologie, des normes européennes obligent les constructeurs à remplacer les traditionnels câbles et durites en plastique classique, par des matériaux faits à base d'amidon de maïs ou de pomme de terre, issus de la canne à sucre.



Mieux vaut donc essayer de faire fuir les bébêtes. Cela peut passer par l'usage de répulsifs, que l'on trouve généralement dans les grandes surfaces de jardinage. Autre solution : le boîtier à ultrasons. Il est très efficace contre les rongeur. De plus, il ne va pas vraiment perturber votre chien. Il faut l'installer dans le compartiment moteur qui fonctionne sur pile ou sur secteur. Comptez entre 50 et 150 euros.

Reste que les constructeurs refusent d'être tenus responsables des dégâts. Pourtant, selon les avocats, c'est aux constructeurs d'assumer la réparation. Car selon l'article L121-1 du Code de la consommation, il s'agit d'un défaut de conception. Mais dans les faits, c'est souvent à vous de payer le coût du banquet. Et ça peut douiller : cela peut aller d'une centaine d'euros jusqu'à 3.000 euros lorsqu'un faisceau électrique complet est à remplacer.