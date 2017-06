Football : Messi doit jouer seulement une demi-heure pour se payer sa Ferrari

publié le 06/06/2017 à 06:48

Combien de minutes les stars du foot doivent-il jouer pour pouvoir se payer leurs voitures ? C'est la question insolite à laquelle répond Carspring, une étude d'un site britannique. Celle-ci s'est intéressée à plus de 250 meilleurs joueurs du monde. Il faut moins de 90 minutes (c'est-à-dire le temps d'un match) pour que la plupart des stars puissent se payer la voiture de leur rêve. Le record est détenu par Jesus Navas. Le joueur de Manchester City n'a besoin que de 11 minutes et 17 secondes de travail pour sa Nissan Micra.



Le joueur le mieux payé de la planète (38 millions d'euros par an), l'Argentin Carlos Tevez, qui évolue dans le club chinois du Shanghai Shenhua, lui, ne met que 22 secondes de plus pour rembourser son véhicule. Mais cette fois il ne s'agit pas d'une modeste Nissan Micra, mais d'une Porsche Panamera Turbo S.

Le premier Français de ce classement, N'Golo Kanté, apparaît lui en troisième position. Propriétaire d'une Mini Cooper SD, le milieu de terrain de Chelsea a besoin de jouer près de 13 minutes pour amortir sa dépense automobile. Gianluigi Buffon, l'un des meilleurs gardiens du monde, s'est offert une petite Fiat 500 pour seulement une vingtaine de minutes de "travail". Lionel Messi doit, pour sa part, jouer 31 minutes et 32 secondes pour sa Ferrari F430 Spider.



En revanche pour les modèles plus chers, là c'est plus long. Comme pour la Bugatti Veyron de Cristiano Ronaldo, estimée à deux millions d'euros : le Portugais a dû jouer cinq heures, soit 3,5 matches de football, pour se l'offrir. D'autres, comme Karim Benzema, Lassana Diarra ou Andres Iniesta, possèdent un exemplaire de ce bijou. Mais le record de la voiture la plus chère est détenu par par John Terry. Le joueur de Chelsea possède une Ferrari 275 GTB, qui coûte 2,3 millions d'euros.