La Toyota Aygo, voiture la moins chère à entretenir

Entre les réparations non prévues et les interventions mécaniques plus lourdes, après cinq ans le budget entretien peut vite s'alourdir, selon une enquête d'"Auto Plus".

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 07/02/2017 à 07:25

Après cinq ans ou 70.000 kilomètres, la question se pose : faut-il garder son véhicule ou en acheter un neuf ? Car passé ce cap, la facture de l'entretien est souvent salée. Notamment pour les pièces détachées, dont les tarifs peuvent aller du simple au quadruple. Quant à la main d'oeuvre, là aussi c'est souvent le grand écart : de 710 euros pour la Susuki Swift à 2.346 euros pour l'Audi A4.



Forcément ça fait réfléchir. Même si cette différence ne tient pas compte de la catégorie de l'auto, ni du type de mécanique. Car forcément, plus les voitures sont petites moins elles coûtent cher en particulier en modèle essence. En partie grâce à l’absence de turbo sur les petites cylindrées. Ce turbo coûte en général très cher (jusqu'à 2.500 euros).



La Toyota Aygo est la moins chère à entretenir, suivie de sa sœur jumelle la Peugeot 107 et la Susuki Swift avec qui elle partage le podium. Pour les diesels, Auto Plus décerne une excellente place à la Ford Fiesta (quatorzième), qui distance nettement la Renault Clio (vingt-et-unième) talonnée de près par les Peugeot 206 et 208. À noter la surprise Mini, plutôt bien classée.



Quant aux SUV, la prime va aux Françaises. Très bon point pour le Peugeot 2008 (vingt-septième), qui devance la plupart des simples berlines. Enfin une marque est nettement au-dessus du lot : Dacia. Enquête après enquête, son rapport qualité-prix est remarquable. Ainsi, tous se modèles sont parmi les mieux classés, de la Sandero (cinquième) au Duster (vingtième) parmi les plus économiques des SUV. Un beau score qui s'explique en grande partie au tarif mesuré des pièces détachées et par une bonne fiabilité.