Rétromobile 2017 : James Bond et Johnny Hallyday au programme

Du 8 au 12 février, les aficionados des marques automobiles les plus prestigieuses et les nostalgiques des voitures populaires de leur enfance ont rendez-vous au parc des Expositions de la porte de Versailles.

La 42e édition du salon de la voiture ancienne Rétromobile ouvre ses portes ce mercredi 8 février à Paris. Ce rendez-vous vise 120.000 visiteurs au parc des Expositions de la porte de Versailles. Rétromobile, c'est un peu la madeleine de Proust sur quatre roues. Un parfum de nostalgie avec, exposées, les plus belles voitures de notre enfance, celles qui nous ont fait rêver. C'est le cas de l'Aston Martin DB5 de James Bond, pésentée pour la première fois à Paris.



L'auto de 007 est apparue en 1964 dans le film Goldfinger, puis l'année suivante dans Opération Tonnerre. Elle est surtout bardée de gadgets, qui fonctionnent : cela va du siège éjectable en passant par une plaque blindée à l'épreuve des balles, et les plaques minéralogiques pivotantes qui, à l’heure des radars automatique, font fantasmer bon nombre d’automobilistes.



Rétromobile, c'est aussi tous ces véhicules qui ont partagé le quotidien de million de Français. C'est le cas de Citroën, qui met à l'honneurs ses utilitaires. En vedette, le type H qui fête ses 70 ans. Ce fourgon emblématique s'est vendu à 490.000 exemplaires. On l'a tous croisé un jour ou l'autre sur les marchés et les routes de France.

"Johnny vend Cadillac et Harley"

Il y a aussi une vente aux enchères très rock'n roll cette année sous le marteau de la maison Artcurial. Sera vendue la Cadillac cabriolet Série 62 de Johnny Hallyday : il s'agit d'un véhicule de 1953 achetée à Los Angeles, customisée, personnalisée avec les initiales du rockeur dans les sièges en cuir. Elle est mise en vente 50.000 euros. Cela démarrera à 20.000 euros pour sa Harley qu'il vend aussi.

Crédit : Retromobile.fr Johnny Hallyday pose devant sa Cadillac cabriolet Série 62 de 1953

Les deux bolides sont bien connus des fans puisqu'ils ont illustré des pochettes du chanteur. Le fruit de la vente sera reversée à l'association La Bonne Étoile de son épouse Laeticia. L'organisation vient en aide à des enfants défavorisés au Vietnam.



Les ventes Artcurial se dérouleront le vendredi 10 février dans le pavillon 2.1 à 14 heures pour la vente automobiles. Le samedi 11, dans le pavillon 2.2 sur le stand Artcurial, auront lieu la vente des mascottes automobiles à 10h30 et la vente Automobilia à 15 heures.