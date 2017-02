INFO RTL - À l'occasion du salon Rétromobile qui ouvre ses portes le 8 février à Paris, nous avons pu consulter en avant-première le premier Baromètre du véhicule de collection de l'association "40 millions d’automobilistes".

> Rétromobile 2017 : la Fiat 500, voiture ancienne la plus prisée des Français Crédit Image : SIPA Crédit Média : Christophe Bourroux Télécharger

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 06/02/2017 à 06:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il ne s'agit pas de Rolls-Royce, de Bentley, de voitures réservées à des collectionneurs milliardaires. Ce palmarès, présenté à la veille du salon Rétromobile, s'intéresse aux voitures encore abordables. Même si ces dernières années, les prix ont flambé. Pour les experts ce n'est pas prêt de s'arrêter. En numéro un arrive la Fiat 500. Le pot de yaourt a une côte d'enfer. Craquante, insolite, facile à conduire, peu chère en entretien. Ainsi la cote de l'Italienne a été multipliée par deux en dix ans. Comptez aujourd'hui 6.000 à 8.000 euros.



En numéro deux la 2 CV. Là aussi, on est sensiblement sur les mêmes tarifs. En sachant que que certains modèles peuvent atteindre des sommets (jusqu'à 172.000 euros pour une Sahara des années 1960). En troisième position on trouve la mythique Coccinelle. La première génération s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires, avec une côte un peu plus élevée pouvant aller jusqu'à 25.000 euros.

L'ancienneté ne joue plus vraiment, Les voitures d'avant-guerre ont moins la cote Christophe Bourroux Facebook Twitter Linkedin

Viennent ensuite deux Citroën : la DS et la Traction. Suivant l'état des véhicules, c'est le grand écart (entre 8.000 et 40.000). Mais si vous espérez décrocher un cabriolet, là il faudra casser le compte épargne. Sa cote dépasse, en effet, les 150.000 euros. Il faut attendre la sixième place pour voir une Américaine, la Mustang, suivie de la Corvette. Enfin aux dernières places, on trouve un trio de légende : la Porsche 911, l'Alpine Renult et la Jaguar Type E.



On estime à 800.000 le nombre de véhicules de collection de France. L'ancienneté ne joue plus vraiment. Les voitures d'avant-guerre ont moins la cote. On recherche ce dont on rêvait quand on était enfant : une voiture qui puisse se conduire aisément. D'où cette nouvelle génération qui recherche les voitures des années 1970-80. Ainsi une Peugeot 205 GTI peut se vendre très cher : avec un faible kilométrage, cela peut grimper jusqu'à 20.000 euros.



En plus de ce palmarès, le baromètre du véhicule de collection offre quelques informations utiles sur le passage d’un véhicule en qualification "collection" : quels véhicules peuvent prétendre à la mention "collection" ? Comment obtenir la carte grise "collection" ? Quelles sont les particularités juridiques liées à cette qualification ?

Le palmarès du 1er Baromètre du véhicule de collection

1/ La Fiat 500

2/ La Citroën 2 CV

3/ La Volkswagen Coccinelle

4/ La Citroën DS

5/ La Citroën Traction A V

6/ La Ford Mustang (de 1964 à 1969)

7/ La Chevrolet Corvette

8/ La Porsche 911

9/ La Renault Alpine A 110 Berlinette

10/ La Jaguar Type E