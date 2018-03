Les Français sont les champions du monde du temps passé à table

publié le 13/03/2018 à 19:49

Les Français aiment passer du temps à table et font durer ce plaisir. Selon une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ils seraient en effet ceux qui passent le plus de temps à boire et à manger chaque jour.



Les habitants de l'Hexagone dédient en moyenne 2 heures et 13 minutes à leurs repas, un chiffre bien au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, de 1 heure et 31 minutes. La France est cependant suivie de près par l'Italie et la Grèce dont les habitants passent respectivement 2h11 et 2h07 à boire et manger.

En bas du podium, on retrouve l'Afrique du Sud avec 1 heure et 12 minutes par jour passées à table, suivi de près par le Canada avec 1 heure et 5 minutes. Les plus mauvais élèves sont les Américains qui passent à peine plus d'une heure par jour à se restaurer. A noter que selon un rapport de l'Insee, 38% des adultes de plus de 15 ans sont obèses aux États-Unis contre 15,3% en France.

L'OCDE fait par ailleurs une distinction entre hommes et femmes. Si le classement reste quasiment le même, les femmes passent en moyenne moins de temps à table que les hommes. En chine, elles passeraient ainsi 8 minutes de moins que les hommes à table.



Toutefois, l'organisation met en garde, "les années de référence varient en fonction des pays", de même que les tranches d'âge étudiées.