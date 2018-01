Le groupe Renault enregistre une hausse record de ses ventes dans le monde

publié le 15/01/2018 à 23:02

Ça roule pour Renault ! Les ventes du constructeur ont atteint 3,76 millions de véhicules l'an dernier, soit une hausse record de 8,5%. Et c'est en dehors de l'Europe que le groupe réalise ses meilleures performances, avec désormais une vente sur deux. Avec des zones en pleine croissance.



C'est le cas de l'Asie, où la marque au losange a fait un bond de 17%. Même si en Chine pour le moment les volumes sont modestes par rapport au marché, le premier au monde avec 25 millions de voitures. Le marché iranien, qui est resté longtemps bloqué, s'ouvre à nouveau avec une explosion des ventes de 45%.

Pour la première fois le constructeur français incorpore dans ses ventes les résultats de Lada. Beaucoup ignorent en effet que le Russe Lada fait partie du giron de Renault depuis 10 ans. Meilleurs qualité, gros effort de look... Les résultats commencent à payer. Du coup, Lada enregistre même la plus forte progression de toutes les marques du groupe avec un bond de plus de 17%.

Une autre marque pas chère tire les ventes de Renault vers le haut. Dacia, en pleine expansion, enregistre un record de ventes avec plus de 460.000 véhicules immatriculés, soit un bond de près de 12%. Hors d’Europe, cela représente désormais 49%, presque la moitié de la totalité des ventes ! Et pas uniquement dans les pays émergents.



Pour preuve, en France auprès des particuliers, Dacia se classe même troisième constructeur et la Sandero devient la voiture la plus vendue de l'hexagone devant la Clio et la 208.