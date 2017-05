Les achats sur internet continuent à progresser

publié le 25/05/2017 à 00:14

36 millions de consommateurs ont procédé à des achats en ligne en 2016, un million de plus que l'année précédente selon Médiamétrie. Les sommes en jeux dépassent la barre des 20 milliards d'euros. Si le nombre d'acheteurs continue donc à augmenter, les achats eux-mêmes sont aussi plus fréquents. La raison de cette recrudescence : le fait que de nombreux achats se fassent directement à partir de tablettes ou de smartphones, rendant les choses plus rapides et pratiques pour les consommateurs.



Le montant du panier moyen connaît cependant une légère baisse, à 69 euros contre 73 l'année précédente. L'achat en ligne se banalise donc de plus en plus et est entré dans les habitudes de la très grande majorité des consommateurs. Au palmarès des sites les plus privilégiés par les acheteurs, Amazon arrive nettement en tête devant CDiscount, la FNAC, Voyages SNCF et Vente Privée.