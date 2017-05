Frichti, le fait maison à l'honneur

publié le 23/05/2017 à 23:37

C'est un nom qui sent bon le fait maison. Frichti est une jeune entreprise de restauration à domicile qui prend du poids, financièrement parlant. Elle a d'ailleurs annoncé mardi 23 mai une levée de fonds de 30 millions d'euros auprès d'investisseurs britanniques et belges, un record dans l'univers de la "foodtech" française.



Créée il y a deux ans par un couple de trentenaires, Julia et Quentin, Frichti propose notamment une formule du jour avec une entrée, un plat et un dessert pour moins de 11 euros. Tous les plats sont préparés dans leur cuisine de Villejuif (Val-de-Marne), dont sortent près de 20.000 repas par semaine.

Les coursiers chargés de livrer ces plats à Paris et dans 7 villes de région parisienne sont, chose rare, salariés de la société. Le secret sur le modèle économique est bien gardé, mais avec un chiffre d'affaires estimé à 15 millions d'euros cette année, Frichti a de quoi inquiéter les restaurateurs.