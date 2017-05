La plancha tricolore gagne du terrain

publié le 20/05/2017 à 09:38

Les Français se tournent de plus en plus vers la plancha pour caraméliser leur viande. La marque française Eno s'est spécialisée dans la construction de cet appareil de cuisson, de plus en plus populaire. La marque est basée à Niort, dans les Deux-Sèvres, depuis une centaine d'années. C'est l'une des rares sociétés à posséder une société d'émaillage. La plaque en fonte est achetée à une fonderie alsacienne, puis émaillée à Niort. Eno fait travailler une centaine de personnes. La marque embauche également 10 à 20 salariés handicapées. "Elles nous apportent énormément. Elles sont plus observatrices, plus concentrées", témoigne le directeur général Laurent Colas. En effet, pour produire une plancha, il faut découper, poinçonner l'acier oxydable et galvanisé contre la corrosion, plier la matière... Un véritable métier !



En 1909, Arthur Haineaux avait au départ basé son atelier de fonderie dans les Ardennes. Il a déménagé dans les Deux-Sèvres lors de la Première Guerre mondiale. L'entreprise est restée la propriété de la famille jusque dans les années 1980. Elle était alors à son apogée avec plus de 600 salariés. À la fin des années 1980, une première menace de liquidation judiciaire pèse sur l'entreprise. "Haineaux" devient "Eno" est désormais la propriété de Laurent Colas et de son associé. Le commercial et l'ingénieur ont subi la crise de 2007, car l'autre gros marché de la marque était à l'époque les matériaux de cuisson dans les bateaux de plaisance. Or, le secteur nautique a beaucoup souffert puisqu'il est descendu de 60 % pendant la crise financière. Aujourd'hui, Eno réalise deux tiers de son chiffre d'affaires avec les planchas et un tiers avec le nautisme. La marque s'attaque désormais au marché américain et vient de déposer la marque "plancha" aux États-Unis.