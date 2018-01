Le gouvernement veut favoriser la mise en place de péages urbains

publié le 17/01/2018 à 22:57

Des péages urbains vont-ils fleurir en France ? Le gouvernement veut profiter de la future loi sur les mobilités pour donner cette possibilité aux villes. Alors, on ne va pas avoir des barrières à l'entrée des villes. Rien à voir avec le péage d’autoroute avec barrière et machines pour passer sa carte bleue. Le principe des péages urbains est simple. Ce sont des caméras installées sur des portiques qui lisent les plaques d'immatriculation de votre voiture, pour vérifier que vous avez bien payé.



Le paiement s'effectue par abonnement, sur internet, via une application sur votre portable, ou dans certains commerces. En cas de fraude, vous recevez chez vous une amende. Comme pour les PV de radars automatiques.

Ces péages existent déjà à l'étranger. Le système mis en place il y a 10 ans à Milan a permis de diminuer la circulation qui est passée quotidiennement de 130.000 à 88.000 voitures. Baisse aussi de la pollution de près de 20%. Prix à la journée : 5 euros valable en semaine, 90 euros le PV. Recette pour la ville : 30 millions d'euros chaque année. La mesure s'applique du lundi au vendredi aux heures de bureau.

Milan mais aussi Londres a été en pointe sur le sujet. À Londres où le péage urbain existe depuis 15 ans, le bilan est plus nuancé. Certes moins de voitures dans le centre, mais toujours des bouchons, en raison notamment de la multiplication de couloirs de bus. Ce péage a déjà rapporté plus d'un milliard et demi d'euros. Il faut dire que l'entrée coûte plus de 13 euros. Et depuis octobre, c'est 11 euros supplémentaires si votre voiture a plus de 12 ans.

La cerise sur la capot :

