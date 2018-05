Auto : les marques françaises sont en pleine forme

publié le 02/05/2018 à 01:06

Le marché automobile français était en pleine forme en avril. Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de plus de 9%. Et depuis le début de l'année les ventes sont dans le vert. Avec ces bons résultats, le marché français est en progression de 4,4% depuis janvier. Les marques tricolores réalisent de gros scores. Le mois dernier, les ventes de PSA et Renault ont bondi de 16 %.



Les constructeurs français représentent désormais près de 58% du marché, soit plus d'une vente sur deux. Des bons chiffres qui s’expliquent par l’engouement toujours aussi fort pour les SUV. Et Peugeot se positionne forcément bien grâce à sa gamme 2008, 3008, 5008.

Mais Dacia fait aussi un véritable carton, et cela sans faire de bruit. Mois après mois, année après année Dacia progresse avec des chiffres qui font rêver la concurrence, et des ventes qui s'envolent de plus de 30 %. Le nouveau Duster séduit. Un SUV à bas prix qui donne beaucoup pour un petit prix. Sous la barre des 12.000 euros pour l'entrée de gamme - même s'il a amélioré son confort et propose de nouveaux équipements – cela fonctionne.

Dacia est aussi bien parti pour enchaîner d'autres records. La marque roumaine rachetée par Renault en 1999 a enregistré une progression de 12 % l'an dernier, soit supérieure à celle du groupe. C'est même une Dacia qui figure en tête des voitures préférées des Français. La Sandero a détrôné la Renault Clio et la Peugeot 208 sur le podium des ventes aux particuliers. Une vraie communauté s'est d'ailleurs constituée. Ainsi le 1er juillet, un pique-nique géant, gratuit, réunira 10.000 propriétaires dans le domaine de l'abbaye de Chaalis, dans l'Oise. Avec en invité vedette Jamel Debbouze.



Et visiblement le prix du carburant n'a pas dissuadé les acheteurs. Pourtant le Sans Plomb 95 vient de passer la barre symbolique des 1,5 euro le litre, ce qui n’était pas arrivé depuis 4 ans. Autre record : le gazole, a déjà franchi les 1,4 euros ces dernières semaines. Certes il y a une tension internationale qui fait grimper le prix du brut, mais surtout les taxes qui ont bondi depuis janvier.