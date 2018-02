Sur la neige, les SUV n'offrent pas les meilleures performances

publié le 10/02/2018 à 09:28

Les vacances d'hiver ont débuté pour la zone A, avec l'arrivée des premiers touristes dans les stations. Conduire sur la neige n'est pas forcément chose facile, même avec une voiture de type SUV. Ces modèles, plus lourds, peuvent être en difficulté sur des routes glissantes.



En 4x4, l'adhérence est meilleure, mais en descente et dans les virages, le poids de ces voitures peut être un désavantage, avec une distance de freinage plus longue. Les pneus sont aujourd'hui de plus en plus larges, et sur des routes glissantes ça patine. Ce qui explique le succès de la Fiat Panda 4x4, toute petite, auprès des montagnards.

L'utilisation de pneus neige, même si certains automobilistes sont perplexes, permet une réduction de 20% de la distance de freinage. Ils offrent aussi une meilleure adhérence, pas seulement en cas de neige : ils se révèlent supérieurs aux pneus classiques en dessous de 7°C et ils évitent l'aquaplaning en cas de pluie.