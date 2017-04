Le 5008 de Peugeot, un aspect SUV pour un intérieur monospace

publié le 22/04/2017 à 09:48

Au salon automobile de Shangai, les marques françaises étaient à l'offensive sur les SUV et notamment PSA. D'abord Peugeot, avec son nouveau 5008, présenté pour la première fois aux Chinois et que RTL a déjà testée avant son lancement le 4 juin prochain. Oubliez l'ancien 5008, Peugeot passe du monospace classique, à papa, au SUV moderne et branché. Le 5008, c'est la version familiale du 3008, qui connait déjà un immense succès. Les deux partagent 70% de pièces. L'un assemblé à Sochaux, l'autre, le 5008 à Rennes et bientôt à Chengdu en Chine.



Ce modèle destiné aux familles nombreuses remplit sa mission. Il tape dans le mille. Peugeot frappe un grand coup ! Car la marque au lion réussit le tour de force de plaire aux familles nombreuses tentées par les SUV, mais pas prêtes à sacrifier l'espace, ni le sens pratique. Long de 4,64 mètres, il dispose de sept places, alors que la plupart de ses concurrents le propose en option. La troisième rangée est facilement accessible et ce ne sont pas des strapontins à deux balles qui font mal aux fesses. On peut les escamoter dans le plancher, en un clin d'œil. Quant à la deuxième rangée : super confortable et suffisamment large pour y accueillir des adultes de grande taille. Le coffre est grand, carré. Impeccable.

La conduite, c'est l'autre tour de force. Comme le 3008, il adopte un petit volant. Super agréable à conduire. Et surtout on peut facilement voir les compteurs. Pour la qualité des matériaux Peugeot a fait de supers progrès et peut désormais rivaliser avec les Allemandes. La tenue de route au-dessus du lot. La boite automatique est un vrai régal. Vu son poids, sa consommation n'est pas dantesque. Pour les essais 6,5 litres au 100 en moyenne.



En revanche un regret : pas de 4 roues motrices et d'hybride. Pour l'entrée de gamme en essence 1,2 litre, 130 chevaux. Bien, mais dès que ça grimpe un peu ou que la voiture est chargée, il faut passer aux motorisations supérieures. Mais là attention ça cogne pour le prix. Jusqu'à plus de 43.000 euros pour la version 2 litres Blue HDI 180 chevaux.



Faut-il acheter ou pas ? Looké comme un SUV et aussi pratique et spacieux qu'un monospace. C'est de loin le meilleur de sa catégorie. À cela s'ajoute des qualités routières exceptionnelles. Bémol donc son prix. Pas donné. Affiché à partir de 25.100 euros. Il dépasse rapidement les 30.000 euros.

C5 Aircross, le SUV Citroën

Maintenant les constructeurs français présentent leurs nouveaux modèles en Chine plutôt qu’en France, tout simplement parce que le pays est devenu un marché clé. Et pour le groupe PSA, c’est même devenu le premier marché mondial, devant la France ! Résultat des courses, les salons de Shanghai ou de Pékin sont devenus aussi importants que le Mondial de Paris. La preuve avec Citroën qui vient de présenter à Shanghai son tout nouveau SUV, un modèle très important. Mais attention, là aussi, priorité à la Chine ce nouveau SUV sera d’abord commercialisé là-bas avant d’arriver en France au second semestre de 2018.



Ce nouveau SUV Citroën, il se nomme C5 Aircross et c’est surtout le cousin et le concurrent direct du Peugeot 3008 dont il va partager la plateforme technique et les motorisations. C’est donc un modèle qui s’attaque à un segment très dynamique du marché automobile, puisqu’on y trouve quelques stars des ventes comme le Renault Kadjar, le Nissan Qashqai ou le VW Tiguan.



Ce nouveau modèle Citroën va se différencier de tout ce beau monde d’abord par son design. Le C5 Aircross a un côté gros jouet, moins haut-de-gamme que son cousin 3008 mais plus décontracté, plus ludique, bref plus cool quoi, et aussi un peu plus baroudeur. Au total, c’est plutôt réussi et assez original.



Autre spécificité de ce nouveau Citroën, c’est l’accent mis sur le confort. On sait que le confort depuis la DS et la 2CV ça fait partie de l’ADN de Citroën. Et le C5 Aircross va inaugurer un nouveau concept de confort global qui repose sur bien sur des suspensions, mais aussi sur un travail particulier des sièges, des matériaux et du niveau sonore. On verra bien lors des premiers essais si c’est vraiment efficace.



Mais on voit clairement le nouveau positionnement de Citroën qui est plus dans les "voitures à vivre" pour reprendre un vieux slogan d’une marque concurrente, très axée sur le confort, l’agrément pour les passagers, les aspects pratiques, alors que le cousin Peugeot est davantage orienté sur le plaisir de conduite.



Globalement ce nouveau SUV Citroën aura les mêmes types de moteur que le Peugeot 3008, avec des diesels de 100, 120, 150 chevaux, des essences de 130 ou 165 chevaux. Et une boite automatique disponible sur de nombreuses versions. Le tout avec un premier prix aux alentours de 25 000 euros.

Un malus

Aux étourdies, dont je fais partie qui oublient leurs affaires à l'arrière des voitures. L' entreprise américaine de VTC, Uber a établit le classement. En haut de la liste, le téléphone portable, devant les bagues et les clés, les portefeuilles, les lunettes, les sacs à main, les cartes d'identité, les gants, les chargeurs. Avec un pic le dimanche pour les robes de mariées. (Le lendemain de la cérémonie on n'a pas forcément les idées claires). Enfin au hit parade des objets insolites : un gilet pare-balles, un aspirateur, un taser, un homard, de la moutarde, un pull pour chien, une queue de billard, et même un homard !

Un bonus

Au comparateur d’assurances auto sur internet minute-auto.fr qui est arrivé premier du grand test réalisé par Auto Plus. C’est le site qui vous sort les offres d’assurance auto les plus pertinentes par rapport à votre demande. Sur le podium de notre comparatif de comparateur d’assurances on trouve ensuite Lelynx.fr et Assurland.com