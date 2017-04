publié le 19/04/2017 à 06:55

C'est certainement le filtre de série le plus performant au monde que présente l'équipementier français Valeo en Chine. Ce dispositif est capable d'éliminer la quasi totalité des particules nocives présentes dans l'air et qui entrent dans l'habitacle de nos voitures. Des particules que l'on ne voit pas, et pourtant qui sont les plus dangereuses pour nos poumons. Elles ont une taille microscopique de l'ordre de 2,5 microns. Pour vous donner une idée, c'est vingt fois plus fin que l'épaisseur d'un cheveu.



Ce filtre permet va permettre d'en éliminer jusqu'à 98%. Un record. C'est aussi le premier filtre intelligent du marché. Ainsi grâce à des capteurs qui analysent en permanence la qualité de l'air autour de la voiture, il est capable d'adapter le niveau de filtration automatiquement. L'automobiliste n'a rien à faire. Situation typique qui nous est tous arrivés : vous suivez un poids lourds qui émet de grosses fumées noires, le capteur détecte en quelques millisecondes la pollution et va déclencher la climatisation en mode recyclage. De façon à purifier cet air intérieur.

Non seulement l'habitacle est quasiment débarrassé de toutes particules, mais en plus il envoie des informations à tous les autres automobilistes sur le niveau de pollution. Une cartographie en temps réel des zones polluées. Grâce à une application sur son smartphone, on peut ainsi éviter ces endroits. Un sujet sensible en Chine, où les pics peuvent grimper jusqu'à 30% au-dessus de la norme.