PSA passe à l'offensive en Chine avec son C5 Aircross

Si les Chinois boudent en ce moment nos voitures françaises, c'est qu'ils se lassent des grandes berlines avec un super coffre taille XXL. Et comme en Europe, c'est la ruée vers les SUV, qui représentent près de la moitié du marché. Le coup est d'autant plus rude que ce sont les marques chinoises qui sont désormais privilégiées. Car question tarifs, elles sont intouchables : jusqu'à deux fois mois cher. Voilà de quoi séduire les consommateurs.



Le marché dans les grandes métropoles arrive à saturation. Ce sont désormais les habitants des villes de l'intérieur de la Chine qui se mettent à consommer. Ce sont des populations moins aisées certes, mais qui représentent des millions de clients potentiels. Il y a environ plus de 500 véhicules pour 1.000 habitants en France ; c'est tout juste une centaine en Chine.

PSA passe donc à l'offensive avec un nouveau SUV signé Citroën, le C5 Aircross. C'est un cousin direct du Peugeot 3008, qui fait actuellement un carton, dont il va partager la plateforme technique et les motorisations. Le C5 Aircross a un côté gros jouet moins haut de gamme que son cousin, mais plus décontracté, plus ludique et un peu plus baroudeur. Seul bémol : son arrivée en France n'est pas prévue avant 2018.