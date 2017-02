La Maison Tamboite fabrique des cycles sur-mesure

publié le 20/02/2017 à 11:56

Frédéric Jastrzebski a travaillé dans la finance avant de réinstaller, il y a un peu moins de trois ans, la Maison Tamboite. Il reprend ainsi le fil d'une histoire familiale commencée en 1912 avec Léon, son arrière-grand-père. Frédéric a repris le flambeau, un siècle plus tard, après son grand-père et son oncle, qui lui ont tout appris. Malgré une interruption dans les années 80.



"À cette époque, cet artisanat a été un peu laminé par une industrie venue d'ailleurs. On a eu très envie de reprendre là où les choses avaient été laissées et de les refaire d'une manière qui ait du sens, à savoir qui mette en valeur ce qu'est cette tradition française", confie-t-il.

Mais ici tout commence par un rendez-vous. "Une séance de prise de mesure, comme chez un tailleur. Vous savez on a deux bras, deux jambes, et elles ne sont pas forcément de la même longueur. Au total, cela nous fait une quinzaine de mesures qui nous permettent après de travailler en conception assistée par ordinateur", explique Frédéric Jastrzebski. "On va travailler chaque géométrie pour chaque personne, pour pouvoir ensuite réaliser à la main chaque modèle", ajoute-t-il.

Frédéric Jastrzebski (arrière-petit-fils du fondateur) et Joseph de l'Autour (son directeur artistique)

Pour Frédéric, le vélo est comme un costume ou un soulier : une extension du corps de son propriétaire. Il doit en épouser la morphologie. Ensuite, vous êtes invité à choisir un modèle, une couleur. Deux à trois mois sont nécessaires pour voir réaliser un magnifique vélo de course ou vélo de ville, aux courbes très élégantes.



Chacune de ses créations est un trésor de précision, de technologie et de tradition. Il faut compter 11 à 15.000 euros pour ces bicyclettes sur-mesure, y compris des vélos électriques. Et pour cause : chaque bicyclette est le fruit d'une alchimie très complexe.

Un vélo sur-mesure de la Maison Tamboite

Frédéric Jastrzebski attire une clientèle française et internationale. Mais en feuilletant les carnets de commande de la Maison Tamboite, on trouve les noms de Joséphine Baker, Marlene Dietrich, Sarah Bernhardt, Maurice Chevalier, Charles Trenet, Edith Piaf, Bourvil, Lino Ventura, Coluche et bien d’autres.